Как проходит тренинг ''Слуги народа'' в Трускавце: подробности

Журналист Виталий Тысячный рассказал о первых впечатлениях от тренинга депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце.

Он отметил, что после наблюдения за депутатами у него двойственные впечатления. Он находился в помещении отеля, где проходит обучение, в течение дня, общался с депутатами и наблюдал за ними. Журналист OBOZREVATEL с самого начала был не против такого обучения, поскольку это выглядело как хорошая возможность для тимбилдинга. Но во время пребывания в отеле, он заметил, что для большинства будущих депутатов общение с журналистами было дискомфортным. Не все будущие парламентарии были готовы сразу давать комментарии, хотя у некоторых Тысячный, все же, смог взять интервью.

Журналист заявил, что у людей, которых он увидел на тренинге, мало общего, они все очень разные, поэтому такой тренинг однозначно должен был состояться, чтобы найти то, что сможет объединить команду. На данный момент, по словам журналиста, всех этих депутатов объединяет только бренд партии и бренд Владимира Зеленского, поэтому большим вызовом для руководства партии будет организовать слаженную и бесконфликтную работу такой крупной фракции.

Тысячный добавил, что в Трускавце вообще не чувствуется атмосфера тренинга партии "Слуга народа", а сами жители города больше узнают об этом тренинге из СМИ.

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