Как прийти в форму после праздников: советы чемпионки мира

Чемпионка мира по фитнесу Оксана Оборонец в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она дала советы о том, как привести себя в порядок после новогодних праздников.

"Мы испытываем наш организм на то, сколько он может выпить алкоголя, съесть сладкого, соленого, майонезного и это все происходит за короткое время. У нас начинаются праздники с 20 декабря и заканчиваются, пожалуй, 8 марта, когда все начинают готовиться к лету. Важно понимать, что когда мы едим слишком много сладкого и пьем много алкогольного, организм начинает набирать много воды, он не выдерживает и начинает накапливать жидкость с одной стороны, а с другой начинается обезвоживание огранизма, поскольку алкоголь и сахар сильно обезвоживают организм", - заявила чемпионка мира.

Она отметила, что в такие периоды важно пить больше воды, чтобы наполнить клетки водой. У нас много накапливается продуктов в организме, которые нужно из него выводить. И это, по мнению эксперта, можно сделать просто с помощью большего количества воды.

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