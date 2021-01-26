Как предприниматели и рядовые украинцы пережили две недели локдауна

Obozrevatel Видео 12:30, 26.01.2021 Обновлено: 12:31, 26.01.2021

С 8 по 24 января в Украине действовали нормы усиленного карантина, - закрытые заведения, магазины, ТРЦ, кинотеатры.

Этот локдаун был облегченным вариантом весеннего, но предприниматели все же жалуются на понесенные убытки. Мы спросили у владельцев магазинов и обычных украинцев, что они думают о карантине.

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