Как правильно питаться на праздники: диетолог

Диетолог Людмила Гончарова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Вячеслава Буткалюка.

Она прокомментировала, как правильно питаться в праздники.

"Я рекомендую не ставить на стол все блюда вместе, и мясные, и рыбные, то есть все, что в холодильнике - все вместе. Старайтесь сделать так, чтобы сегодня у нас был мясной стол, завтра рыбный стол, послезавтра сыры и молочные продукты являются главными спикерами нашего стола. Также нужно помнить, чтоорганизму не очень нравится, когда мы едим поздно вечером. Если вы действительно хотите есть поздно вечером, то вы можете съесть белковую пищу, это может быть нежирное мясо или рыба, или грибы или сыр безлактозный, и таким образом не будет формирования фигуры ", - отметила диетолог.

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