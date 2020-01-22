Главная Новости
22 января • обновлено в 18:02
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Как правильно питаться, чтобы иметь здоровое тело

206
Читать материал на украинском

Продюсер, телеведущий и шоумен Иракли Макацария в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он рассказал о том, как правильно питаться, чтобы иметь привлекательное и здоровое тело.

"Я не думаю, что моя профессия определяет то, могу ли я помогать людям. После того, как я пришел в проект" Взвешенные и счастливые, я увидел, насколько людям нужна и важна моя поддержка и психологическая, и физическая. Я имел возможность делиться опытом, ведь у этих людей не всегда есть возможность почитать, услышать, с кем-то проконсультироваться", - заявил Макацария.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости