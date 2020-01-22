Как правильно питаться, чтобы иметь здоровое тело

Продюсер, телеведущий и шоумен Иракли Макацария в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он рассказал о том, как правильно питаться, чтобы иметь привлекательное и здоровое тело.

"Я не думаю, что моя профессия определяет то, могу ли я помогать людям. После того, как я пришел в проект" Взвешенные и счастливые, я увидел, насколько людям нужна и важна моя поддержка и психологическая, и физическая. Я имел возможность делиться опытом, ведь у этих людей не всегда есть возможность почитать, услышать, с кем-то проконсультироваться", - заявил Макацария.

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