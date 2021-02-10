В Киеве трамвайные пути чистит спецтехника

Obozrevatel Видео 14:16, 10.02.2021 Обновлено: 15:29, 10.02.2021

В Киеве на расчистку трамвайных путей от снега вышла специальная техническая служба. Общественный транспорт счастлив, а вот частный - не очень.

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