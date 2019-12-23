Как не отравиться на Новый год: микробиолог дала советы

Микробиолог Оксана Вольская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Вячеслава Буткалюка и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, как не отравиться во время празднования Нового года и Рождества, а также сколько можно хранить продукты, и какие из них являются наиболее опасными.

"Наиболее опасны салаты, которые заправлены майонезом и сметаной, рыбные блюда, а также сладости, которые сделаны с большим количеством кремов и яиц. Я вообще не рекомендую делать культ еды из Нового года. Это в первую очередь праздник, это подарки для детей для своей семьи. Это не праздник под названием "Оливье". Но если вы хотите заранее что-то приготовить, то мои рекомендации следующие: все овощи для приготовления салатов, я рекомендую запекать в фольге. А перед тем, как вам нужно будет их использовать, вынимаете их, чистите, нарезаете отдельно овощи, отдельно белковосодержащие продукты, кладете в отдельные контейнеры и ставите в холодильник", - заявила Вольская.

Эксперт также рассказала, какие продукты лучше употреблять на следующий день после празднования.

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