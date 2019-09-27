Как найти ObozTV на спутнике: инструкция

Спутниковый ретранслятор – "Astra 4A"

Технические требования к оборудованию:

Тарелка диаметром от 0,6 м с LNB конвертором с горизонтальной поляризацией

Ресивер, поддерживающий формат DVB-S2, MPEG-4

Технические параметры для настройки сигнала:

Спутник: Astra 4A

Частота приема: 11747 МГц;

Кофициента коррекции ошибок (FEC) – 3/4

Символьная скорость (SR): 30,000 Мсимв / с

Поляризация: V (вертикальная)

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