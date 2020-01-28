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28 января • обновлено в 14:04
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Как коронавирус повлияет на экономику Украины: комментарий экономиста

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Экономист Евгений Невмержицкий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, как распространение коронавируса влияет на мировую экономику, цены на сырье, которое потребляет Китай, и на экономику Украины.

"Вряд ли это повлияет на Украину. И причина здесь общая, такая же, как другие мировые события не очень влияют на украинскую экономику. У нас экономика не очень интегрирована в мировую, она развивается больше от внутренних факторов. Вся эта информационная волокита и хайп продолжатся не более двух недель. Инфоповод будет уменьшаться, внимание к этому вопросу и опасения также будут снижаться. Так будет происходить потому, что такова природа этого вируса", - заявил Невмержицкий.

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Евгений Невмержицкий
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