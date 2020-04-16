Как измеряют температуру на въезде в Киев

Видео 16:07, 16.04.2020 Обновлено: 16:23, 16.04.2020

С сегодняшнего дня водителям и пассажирам автотранспорта на въездах в Киев обязательно измерять температуру. Об этом ранее сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Скрининг будут проводить у водителей и пассажиров автобусов, микроавтобусов, грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также легковых авто, которые перевозят более чем трех человек включительно с водителем.

Машины будут пускать через специальные контрольно-пропускные пункты. Наш В * ячеслва Буткалюк проехался столицей и побывал на таких КПП

Комментировать
Видео

Смотрите также

СМИ заявили о вспышке COVID-19 в Медгородке Киева: больница отрицает

"1937 год?" В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов

Задержанный генерал СБУ Шайтанов планировал убийство Авакова – Гордон

В Украине продлят карантин: когда выйдем на работу и что запретят до июля

Нефедов выписал себе и замам премии в 600% от оклада