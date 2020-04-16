Как измеряют температуру на въезде в Киев
С сегодняшнего дня водителям и пассажирам автотранспорта на въездах в Киев обязательно измерять температуру. Об этом ранее сообщили в Киевской городской госадминистрации.
Скрининг будут проводить у водителей и пассажиров автобусов, микроавтобусов, грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также легковых авто, которые перевозят более чем трех человек включительно с водителем.
Машины будут пускать через специальные контрольно-пропускные пункты. Наш В * ячеслва Буткалюк проехался столицей и побывал на таких КПП
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