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16 апреля • обновлено в 16:37
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Как измеряют температуру на въезде в Киев

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С сегодняшнего дня водителям и пассажирам автотранспорта на въездах в Киев обязательно измерять температуру. Об этом ранее сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Скрининг будут проводить у водителей и пассажиров автобусов, микроавтобусов, грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также легковых авто, которые перевозят более чем трех человек включительно с водителем.

Машины будут пускать через специальные контрольно-пропускные пункты. Наш В * ячеслва Буткалюк проехался столицей и побывал на таких КПП

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