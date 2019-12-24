Как изменится цена на продукты из-за потепления: комментарий агрария

Заведующий отделом питомниководства ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА НААН УКРАИНЫ Виктор Соболь в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости об аномально теплой температуре в декабре и влияние погоды на урожай 2020 года.

"Мы идем к тому, чтобы в определенной степени управлять процессом выращивания культур. Мы можем контролировать режим увлажнения и оптимальный режим питания растений. Недостаток влаги мы можем регулировать. За последние 10 лет в пределах 50 тыс. гектаров плодовых насаждений предусматривали создание системы орошения", - заявил эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время можно ожидать изменение цен на продукты питания, на такие как, например, картофель.

"Лук подорожал из-за того, что рынок очень неконтролируемый. Что сегодня пользуется спросом, из-за этого о и растет цена. А потом у нас начинается перепроизводство, и цена снижается", - отметил Соболь.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram