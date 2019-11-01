Как информацией, так декольте ведущей: как украинские ТВ-каналы заманивают зрителей на просмотр уголовной хроники

То, как подаются на разных украинских ТВ-каналах уголовные и чрезвычайные новости стоит разбора не только телекритиков, но и хороших и опытных психиатров. Случаи бывают тяжелые.

Так, телеканал НТН уже ськогодни переквалифицировался в исключительно криминальную тематику, не гнушаясь даже повторами и программами, которые были сделаны много лет назад.

На ICTV Константин Стогний, на котором "чрезвычайной" тематику он захватил с 15 лет назад, может подвинуть только красивая девушка с глубоким декольте. Такой образ, очевидно по мнению продюсеров телеканала, на большее подходят, как криминальной хронике вообще, так и содержания тех сюжетов, которые подаются.

Но, главным "открытием" того, что из себя представляет украинские криминальные новости, произошло после просмотра "Прямого" телеканала.

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