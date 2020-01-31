Главная Новости
31 января • обновлено в 15:06
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Как готовятся к землетрясению: комментарий сейсмолога

140
Читать материал на украинском

Заместитель директора Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал недавнее землетрясение на территории Украины.

"Землетрясения на территории Украины были всегда, фиксируются они сейчас сейсмическими станциями, и очевидно будут в будущем. К ним надо готовиться" - заявил Кендзера.

Он отметил, что есть несколько подходов для того, как готовиться к землетрясению.

"Подход, который сейчас культивируется во всем мире, основан на изучении сейсмической опасности каждого участка, на котором размещены начиная от атомной станции до конкретного дома. Эти работы называются сейсмическим районированием. Данные о том, как будут колебаться грунты, передаются специалистам, которые рассчитывают дополнительное сейсмическое напряжение в тех объектах, которые контролируются", - добавил он.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Александр Кендзера
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости