Как готовятся к землетрясению: комментарий сейсмолога

Заместитель директора Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал недавнее землетрясение на территории Украины.

"Землетрясения на территории Украины были всегда, фиксируются они сейчас сейсмическими станциями, и очевидно будут в будущем. К ним надо готовиться" - заявил Кендзера.

Он отметил, что есть несколько подходов для того, как готовиться к землетрясению.

"Подход, который сейчас культивируется во всем мире, основан на изучении сейсмической опасности каждого участка, на котором размещены начиная от атомной станции до конкретного дома. Эти работы называются сейсмическим районированием. Данные о том, как будут колебаться грунты, передаются специалистам, которые рассчитывают дополнительное сейсмическое напряжение в тех объектах, которые контролируются", - добавил он.

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