Как будут наказывать скандальных депутатов от "Слуги народа": народный депутат

Народный депутат Украины, партия "Слуга народа", Святослав Юраш в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, как могут быть наказаны депутаты от "Слуги народа", с которым связаны громкие скандалы.

"У нас уже были случаи наказаний депутатов. Их исключили из партии. Но важно понимать, что первое, что нужно сделать - это разобраться в ситуации, провести диалог. И уже по его результатам будем принимать решение", - заявил Юраш.

По его словам окончательное решение о наказаниях будет принимать "тело партии, большая семья".

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