Как бесплатно получить цифровые навыки: чиновник

Представитель Министерства цифровой трансформации Алексей Минаков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Студии OBOZREVATEL" Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что 15% украинцев вообще не обладают цифровыми навыками.

"В конце прошлого года впервые в истории Украины было проведено социологическое исследование на владение цифровыми навыками. 15% вообще ими не обладают, а базовыми навыками владеют только 53% украинских граждан. Это те группы населения, которым в первую очередь нужно учиться. Образовательная платформа, которая была недавно запущена, предлагает гражданам пересмотреть три бесплатные учебные сериала. Сериал "Базовые цифровые навыки", сериал для родителей и сериал для учителей. А в дальнейшем мы планируем выпускать новый учебный сериал каждый месяц", - заявил Минаков.

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