Кадри вирішують, або “конкурс “косяків” | Альо, гараж! REBOOT #321

Дивишся на "все це" і мимоволі складається враження,

що в “урядовому кварталі” з початком жовтня були оголошені змагання. З умовною назвою “хто встигне більше за інших “накосячити” до кінця року”.

Станом на початок тижня умовну “пальму першості” впевнено утримують Голова Уряду Олексій Гончарук та Міністр МЗС Вадим Пристайко...

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