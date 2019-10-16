Кадри вирішують, або “конкурс “косяків” | Альо, гараж! REBOOT #321

Кадри вирішують, або “конкурс “косяків” | Альо, гараж! REBOOT #32139 Читать материал на украинском
Дивишся на "все це" і мимоволі складається враження,
що в “урядовому кварталі” з початком жовтня були оголошені змагання. З умовною назвою “хто встигне більше за інших “накосячити” до кінця року”.
Станом на початок тижня умовну “пальму першості” впевнено утримують Голова Уряду Олексій Гончарук та Міністр МЗС Вадим Пристайко...
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы