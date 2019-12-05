Пого стик - развлечение для экстрималов
Пого-стики (Pogo stick), их еще называют "кузнечиками" - это приспособления для прыжков и трюков.
Пого стик - развлечение для экстрималов
Скриншот из видео
Пого стик - развлечение для экстрималов
Скриншот из видео
Представляют из себя металлическую трубку с педалями и ручками. Внутри трубки находится пружина, снаружи к ней прикреплен металлический шток с подошвой. Прыгун, держась за ручки, надавливает своим весом на педали, пружина сжимается и выталкивает прыгуна вверх.
Пого стик - развлечение для экстрималов
Скриншот из видео
Пого стик - развлечение для экстрималов
Скриншот из видео
Помимо обычных прыжков вверх, в стороны и перепрыгиваний через препятствия, на пого-стике (кузнечике) возможно исполнять различные трюки: прокручивать пого-стик вокруг оси в момент прыжка, перепрыгивать с педали на педаль, переносить в прыжке ноги через руль, прыгать спиной к пого-стику и пр.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.