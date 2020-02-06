Йованович могли отозвать из Украины из-за поддержки ЛГБТ

Американское издание BuzzFeed сообщило, что увольнение Мари Йованович с должности посла США в Украине требовали десятки христианских групп.

Причиной недовольства этих групп была открытая поддержка ЛГБТ-активистов со стороны самой Йованович и ее подчиненных, пишет издание.

Армстронг и представители еще 39 консервативных христианских групп прислали в Госдепартамент США письмо, в котором требовали дать оценку действиям Йованович, которые якобы открыто дискредитируют президента Трампа.

Речь идет об участии американских дипломатов в "Марше равенства". В июне 2018 Йованович и более 60 представителей посольства США в Киеве, включая нынешним заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом приняли участие в традиционном публичном мероприятии ЛГБТ-активистов.

"Думаю, важно относиться ко всем достойно и с уважением", – заявила тогда Йованович в эфире "Громадського".

"Посол Мари Йованович нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, ратифицированной США. Пункт 1 статьи 41 конвенции обязывает всех лиц, пользующихся дипломатическими привилегиями и иммунитетами, не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания. Мы требуем от посольства США в Украине прекратить пропагандировать и поддерживать ЛГБТ-идеологии в Украине, и, таким образом, мы настаиваем на отзыве нынешнего посла США в Украине Мари Йованович", – говорилось в письме консервативных христианских групп.

По словам Армстронга, письмо было передано госсекретарю Майку Помпео, который пообещал, что Йованович будет уволена в 2019 году.

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