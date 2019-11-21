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21 ноября • обновлено в 15:11
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Жонглер-барабанщик

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Жонглер-барабанщик

Жонглер-барабанщик

скриншот из видео

В Испании на улице появился новый уличный исполнитель. Парень виртуозно играет на барабанах и при этом жонглирует палочками в воздухе, привлекая внимание прохожих. Таким образом исполнитель зарабатывает себе на жизнь.

Жонглер-барабанщик

Жонглер-барабанщик

скриншот из видео

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