Жонглер-барабанщик
Жонглер-барабанщик
скриншот из видео
В Испании на улице появился новый уличный исполнитель. Парень виртуозно играет на барабанах и при этом жонглирует палочками в воздухе, привлекая внимание прохожих. Таким образом исполнитель зарабатывает себе на жизнь.
Жонглер-барабанщик
скриншот из видео
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