Жонглер-барабанщик скриншот из видео

В Испании на улице появился новый уличный исполнитель. Парень виртуозно играет на барабанах и при этом жонглирует палочками в воздухе, привлекая внимание прохожих. Таким образом исполнитель зарабатывает себе на жизнь.

Жонглер-барабанщик скриншот из видео

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