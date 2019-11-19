Установлен новый рекорд скорости
Британец Ричард Браунинг побил свой собственный рекорд скорости в летном костюме, который развивает скорость более 130 км/ч.
Рекордная скорость – 136 км/ч.
Ранее, в 2017 году, им же был установлен рекорд 53 км/ч.
новый рекорд скорости
скриншот с видео
новый рекорд скорости
скриншот с видео
"Летающий человек" изобрел свой костюм, работая в компании Gravity Industries, которую он сам и создал в 2017 году.
Костюм имеет 5 турбин с мощностью более 1000 л/с.
новый рекорд скорости
скриншот с видео
новый рекорд скорости
скриншот с видео
В ближайшем будущем британец собирается запустить серийное производство летной одежды. Она будет обладать всеми необходимыми качествами для быстрого и безопасного передвижения пользователей.
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