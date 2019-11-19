Главная Новости
19 ноября • обновлено в 07:15
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Установлен новый рекорд скорости

34
Читать материал на украинском

Британец Ричард Браунинг побил свой собственный рекорд скорости в летном костюме, который развивает скорость более 130 км/ч.

Рекордная скорость – 136 км/ч.

Ранее, в 2017 году, им же был установлен рекорд 53 км/ч.

новый рекорд скорости

новый рекорд скорости

скриншот с видео

новый рекорд скорости

новый рекорд скорости

скриншот с видео

"Летающий человек" изобрел свой костюм, работая в компании Gravity Industries, которую он сам и создал в 2017 году.

Костюм имеет 5 турбин с мощностью более 1000 л/с.

новый рекорд скорости

новый рекорд скорости

скриншот с видео

новый рекорд скорости

новый рекорд скорости

скриншот с видео

В ближайшем будущем британец собирается запустить серийное производство летной одежды. Она будет обладать всеми необходимыми качествами для быстрого и безопасного передвижения пользователей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости