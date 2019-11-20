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20 ноября • обновлено в 13:19
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Мотоцикл на реактивной тяге

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Колин Фурзе – изобретатель, каскадер, кинорежиссер и блогер – сегодня расскажет нам, как управлять реактивным велосипедом.

Велосипед укомплектован двигателем на реактивной тяге.

Для того, чтобы поставить на него двигатель и турбины, пришлось немного изменить конструкцию.

Мотоцикл на реактивной тяге
Мотоцикл на реактивной тяге

Этот велосипед не только быстро едет и ускоряется, но также извергает завораживающие языки пламени, которые приковывают внимание всех окружающих.

Управлять им не так легко. Из-за двигателя вес велосипеда значительно увеличился, а маленький размер колёс – не самое лучшее решение для большой скорости.

Мотоцикл на реактивной тяге
Мотоцикл на реактивной тяге

Это не первое творение изобретателя, на его счету более десятка различных сумасшедших изобретений, которые Вы можете увидеть на его Ютуб-канале.

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