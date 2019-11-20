Мотоцикл на реактивной тяге

Колин Фурзе – изобретатель, каскадер, кинорежиссер и блогер – сегодня расскажет нам, как управлять реактивным велосипедом.

Велосипед укомплектован двигателем на реактивной тяге.

Для того, чтобы поставить на него двигатель и турбины, пришлось немного изменить конструкцию.

Этот велосипед не только быстро едет и ускоряется, но также извергает завораживающие языки пламени, которые приковывают внимание всех окружающих.

Управлять им не так легко. Из-за двигателя вес велосипеда значительно увеличился, а маленький размер колёс – не самое лучшее решение для большой скорости.

Это не первое творение изобретателя, на его счету более десятка различных сумасшедших изобретений, которые Вы можете увидеть на его Ютуб-канале.

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