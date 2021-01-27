Извержение самого активного вулкана Мерапи в Индонезии.mp4

Таша Адамович Видео 21:43, 27.01.2021 Обновлено: 21:49, 27.01.2021

На острове Ява началось извержение самого активного действующего вулкана в Индонезии Мерапи.

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