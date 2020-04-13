Изобрести лекарство от # COVID19 в Украине. Итоги на карантине. день 28
Об усиленных мерах безопасности на # Пасху и в поминальные дни
Шкиряк (Zoryan Shkiryak), советник министра внутренних дел.
Инфраструктурные новации после выхода из карантина
Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины
Есть ли возможность изобрести лекарство от # COVID19 в Украине, кто этим должен заниматься, когда мы можем рассчитывать на результат
Сергей Комисаренко, директор Института биохимии имени Палладина, академик НАН Украины, профессор, доктор биологических наук
Коронавирус и аллергия – которой иммунного ответа ждать от этой весной?
Олег Назар, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии имени Шупика
Уже больше недели, горит # Чернобыль. "Сейчас огонь уже, пройдя через рыжий лес, подошел в к станции Янов, от которой через заболоченную местность лесной подстилкой может перекинуться на город Припять".
Ярослав Емельяненко, член Госагентства по управлению Зоной отчуждения
И какая же она - ОТПУСК после карантина?
Максим Дереза, вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств