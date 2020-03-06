Изменения в Верховной Раде: будут ли перевыборы в парламент

Эксперт по Конституционному праву Богдан Бондаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал информацию о том, что Верховная Рада отзывает принятие резонансных законов.

"Мы не понимаем, как выборы будут проходить, мы не понимаем по какой системе, в каком количестве будут избираться депутаты. А если такая ситуация, то ты не понимаешь в пределах каких условиях принимать решения. Другой вопрос, что Зеленскому сейчас надо понять, ему выгоднее проводить внеочередные выборы или не проводить. Возможно, ему будет выгоднее оставить тот парламент, который есть сейчас, который будет способен голосовать поправки и не будет способен голосовать ни один закон, чем выбирать новую Раду", - заявил Бондаренко.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!