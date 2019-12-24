Изменения в трудовом законодательстве: юрист объяснила, как будут увольнять

Кандидат юридических наук, эксперт по трудовому праву Светлана Кожушко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, как изменится трудовое законодательство Украины после принятия нового законопроекта.

"Конечно что новое тысячелетие имеет новые требования к области трудового права и трудового законодательства. Меняется сам процесс труда, он ускоряется, есть определенные проекты относительно того, каким образом работать, уменьшается количество рабочих дней в неделе. Поэтому трудовое законодательство требует изменений. Наше современное украинское законодательство не менялось уже 48 лет. Однако нужно отметить, что все же, в него за это время были внесены изменения с советских времен. Да, менять трудовое право нужно, но важно, каким образом его менять. В первую очередь, нужно уважать человека труда и не ускорять процесс увольнения", - заявила эксперт.

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