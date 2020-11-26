Изменения в ПДД: как и кого будут штрафовать – объяснение Нацполиции

Пешеходы обязаны использовать светоотражающие элементы только в том случае, если они передвигаются на неосвещенной обочине дороги, на дорогах вне населенных пунктов и на любых участках дороги, которые не освещены.

Штраф за непристегнутого пассажира такси будет налагаться на водителя. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал спикер Национальной полиции Украины Артем Шевченко.

Он добавил, что и за отсутствие светлоотражающих элементов, и за непристегнутый ремень безопасности пока предусмотрен минимальный штраф в размере 51 гривни, поскольку речь идет о "мелких нарушениях".

Шевченко отметил, что новые нормы ПДД преследуют, прежде всего, "профилактическую" цель и призваны обратить внимание участников дорожного движения на повышение уровня его безопасности.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине заработали изменения в Правила дорожного движения, которые предусматривают дополнительные требования к водителям и пешеходам.