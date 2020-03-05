Изменения в электронном декларировании: комментарий адвоката
Адвокат Регина Гусейнова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".
Она прокомментировала изменения в декларировании после внесения изменений в закон предотвращения коррупции в Украине.
"Что происходит сейчас как в системе электронного декларирования, так и в Украине, никто объяснить не может. То есть сейчас будет коллапс. Согласно закону Украины все должны были подать декларации до первого апреля. И уже большая часть лиц подала свои декларации в соответствии с изменениями, которые вступили в силу с первого января этого года", - заявила адвокат.
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