Изменения к Конституции РФ: Путин копирует законодательство США

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что изменения в Конституцию РФ вынесут на референдум 1 мая 2020. Сообщается, что в предложенных изменениях есть очень тревожные моменты, такие как, например, определение статуса законов РФ выше чем у международного законодательства.

"По самой теории права и теории государства национальные законы государства являются первоочередными. Если мы не подписываем международных соглашений, и у нас нет ответственности по международным обязательствам, которые мы на себя взяли, то, в таком случае, преимущество над всем остальным имеет национальный закон. Уже была дискуссия в Украине перед выборами, пускать ли представителей ОБСЕ из России на наши выборы. И дискуссия была очень серьезная. Наш суверенитет, логика национального права свидетельствует, что государство самостоятельно решает, кого пускать, кого не пускать. А теперь, что касаетсяся конкретно предложенных Путиным изменений к Конституции РФ. Они копируют логику США, потому что там национальное право имеет преимущество перед международным правом. Именно поэтому во многих штатах до сих пор есть смертная казнь. Там национальные законы берут верх над международным правом, не всем, но тем не менее", - заявил Семенюк.

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