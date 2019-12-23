Изменение климата: большинство украинцев обеспокоены потеплением

Большинство украинцев (60%) обеспокоены проблемой глобального изменения климата.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. При этом 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства из-за глобального потепления нет.

В целом 84% жителей страны уверенны, что сейчас на Земле происходит изменение климата. Противоположного мнения придерживается лишь 9% опрошенных.

Уточняется, что опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!