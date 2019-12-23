Изменение климата: большинство украинцев обеспокоены потеплением
Большинство украинцев (60%) обеспокоены проблемой глобального изменения климата.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. При этом 33% респондентов считают, что поводов для беспокойства из-за глобального потепления нет.
В целом 84% жителей страны уверенны, что сейчас на Земле происходит изменение климата. Противоположного мнения придерживается лишь 9% опрошенных.
Уточняется, что опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса – личное интервью. Максимальная погрешность выборки – 2,4%.
Как писал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.