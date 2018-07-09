Из-за Украины: на росТВ заподозрили Германию в подготовке к Третьей мировой 97

Узнав о том, что Германия решила увеличить свой оборонный бюджет из-за ситуации в Украине, российские пропагандисты запаниковали, увидев в этом предпосылки к Третьей мировой войне.

Странная дискуссия о возможности очередного глобального конфликта, начатого Германией, разгорелась между российским политологом Дмитрием Евстафьевым и главным пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".