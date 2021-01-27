Из-за непогоды дороги под Одессой оказалась заблокированными

Дарья Дурова Видео 23:10, 27.01.2021

Снежная метель затруднила проезд на дорогах под Одесской. На трассе, которая идет к Кучургану, застряли автобусы с людьми.

Источник – Telegram-канал "Думская".

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