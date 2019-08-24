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Иван Семесюк

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Художник, писатель, музыкант. Один из основателей Жлоб-арт, детально фиксирует и исследует такое социальное явление как жлобство.

Автор оригинальных экспериментальных книг "Дневник украиножера" и "Фаршрутка". Утверждает, что жить без ругани в Украине чрезвычайно сложно

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Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Персона
Іван Семесюк
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