Иван Семесюк

Художник, писатель, музыкант. Один из основателей Жлоб-арт, детально фиксирует и исследует такое социальное явление как жлобство.

Автор оригинальных экспериментальных книг "Дневник украиножера" и "Фаршрутка". Утверждает, что жить без ругани в Украине чрезвычайно сложно

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