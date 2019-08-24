Иван Семесюк

Иван Семесюк362 Читать материал на украинском
Художник, писатель, музыкант. Один из основателей Жлоб-арт, детально фиксирует и исследует такое социальное явление как жлобство.
Автор оригинальных экспериментальных книг "Дневник украиножера" и "Фаршрутка". Утверждает, что жить без ругани в Украине чрезвычайно сложно
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