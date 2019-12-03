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3 декабря • обновлено в 18:38
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Новый закон о ГБР и увольнение директора: комментарии депутата

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Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала увольнение с должности директора ГБР Трубы и его заместителей.

"Мы сегодня в целом проголосовали за законопроект, который внес президент Зеленский. Поддержали его позицию. Посмотрим, насколько это будет отображаться на эффективности. После того, как закон вступит в силу, будут назначены временно исполняющие обязанности, а потом будет три месяца на конкурсный отбор . Я думаю, что будет назначена комиссия, которая будет заниматься отбором нового состава", - заявила Верещук.

Она также высказалась по поводу того, каким должен быть новый руководитель ГБР.

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