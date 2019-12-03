Реальные масштабы аварии танкера в Одессе будут понятны весной: эколог

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала экологическую ситуацию в Одесской области, где недавно затонул танкер. Нефтепродукты, оставшиеся на судне могут вылиться в море.

"Напоминаю, что с экологией ничего не случится, потому что экология это наука. А вот на морскую экосистему и функционирование морских организмов эта авария очень серьезно может повлиять. Ситуация осложняется тем, что нефтепродукты, которые попадают в воду, из-за низкой температуры не растворяются в воде, а медленно оседают, и только потом, когда температура будет повышаться весной, можно будет увидеть реальные последствия катастрофы", - заявила Тимочко

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