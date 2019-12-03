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3 декабря • обновлено в 18:38
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Сейчас значительно хуже чем в 90-е: эксперт по вопросам безопасности

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Международный эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал инцидент с покушением на господина Соболева и гибель его трехлетнего сына во время этого покушения.

"Мы как-то очень романтично говорим о 90-х, будто мечтаем о них. 90-е курят в стороне нервно - сейчас значительно хуже! Да, тогда первые шаги в Украине делал государственный бизнес, не было сформированных органов, которые могли бы противодействовать тому произволу. Но тогда не было такой коррупции, а это хуже всего! Если тогда государство нашло силу, видение и понимание, чтобы создать управление по борьбе с ОПГ, то сегодня ОПГ существуют в формате чиновничьих кланов и структур в том или ином ведомстве", - заявил Сергей Шабовта

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