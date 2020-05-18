Итоги на карантине. День 60

Видео 10:59, 18.05.2020 Обновлено: 12:55, 18.05.2020

Почему Россия предоставляет Западу гуманитарную помощь? Как оказать давление на Путина по Донбассу? - ответил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Какое решение по "антиколомойського" закона примет Конституционный суд? Будет транш МВФ? - ответил лидер партии "Родная страна" Николай Томенко.

Все отели готовы к принятию гостей, цены будут на уровне 2019 года. Санитарные нормы в связи с коронавируса будут соблюдены, заверил начальник Управления туризма и курортов Херсонской ОГА Николай Шаповал.

Как выходить из карантина Черновцы? Почему в городе позволили открыться парикмахерским? Ли врачи получили прибавку к зарплате? Достаточно в городских больницах койко? - ответил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

В Киеве отключают горячую воду: рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Украине запретили повышать цены на продукты и лекарства

"Психоз на высшем уровне": Джемилев рассказал, что натворил Путин в Крыму

Коронавирус произошел не с рынка Уханя: ученые назвали виновника пандемии

Растворяли останки едкой щелочью: как КГБ пытался замести следы массовых расстрелов в Харькове. Документы

Поклонскую подловили на наглом вранье в интервью Гордону: видеодоказательства