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18 мая • обновлено в 12:02
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Итоги на карантине. День 60

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Почему Россия предоставляет Западу гуманитарную помощь? Как оказать давление на Путина по Донбассу? - ответил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Какое решение по "антиколомойського" закона примет Конституционный суд? Будет транш МВФ? - ответил лидер партии "Родная страна" Николай Томенко.

Все отели готовы к принятию гостей, цены будут на уровне 2019 года. Санитарные нормы в связи с коронавируса будут соблюдены, заверил начальник Управления туризма и курортов Херсонской ОГА Николай Шаповал.

Как выходить из карантина Черновцы? Почему в городе позволили открыться парикмахерским? Ли врачи получили прибавку к зарплате? Достаточно в городских больницах койко? - ответил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

В Киеве отключают горячую воду: рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев

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Украина Киев
Теги
карантин рынок Донбасс война нормандский формат Южный поток Северный поток - 2 санкции Национальный банк Украины Конституционный суд Украины МВФ транш вконтакте вирус кредит
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