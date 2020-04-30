Вернуть Лавру Украины! Итоги на карантине. День 45

О том, что Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом осудить российскую агрессию - Николай Томенко, лидер партии Общественное движение "Родная страна"

И о том, что зарплаты медиков хотят освободить от налогов. А еще об уменьшении залога для кандидатов на местных выборах.

Вернуть Лавру. Почти 26 с половиной тысяч голосов, из необходимых 25-ти, набрала электронная петиция на сайте главы государства. Она требует прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата и призывает разорвать договор аренды и передать Киево-Печерскую лавру в использование Православной Церкви Украины.Об этом - Александр (Драбинко) митрополит ПЦУ.

О израильский опыт в лечении коронавируса - врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль.

Карантинные правила России обсуждаем с Леонидом Гозманом, российским оппозиционером

Куда дел Ким Чен Ын? Разбирались с Андреем Николаенко, дипломатом Посольства Украины в Республике Корея

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