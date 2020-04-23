Итоги на карантине. День 38

На территории оккупированного Крыма подтверждено уже 76 случаев заражения COVID-19.

Впрочем, правозащитники отмечают, что, поскольку уровень диагностирования COVID-19 в Крыму остается низким, то любые "официальные" цифры о количестве случаев заражения COVID-19 не соответствуют действительности.

О том, что скрывают оккупанты мы говорили с Нариманом Джелялова, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

О состоянии дел и ожидания на востоке Украины и в рядах ВСУ, поговорили с

АНДРЕЕМ Рымарука ветеран АТО, представители благотворительных фондов "Вернись ЖИВЫМ".

Завтра на заседании Верховной Рады, вероятно, рассматривать вопрос назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ. Хватит голосов за его кандидатуру, ожидания и риски сопровождают назначения политика, который уже занимал руководящие должности в государстве? Об этом расспросили у эксперта по управлению репутацией Бориса Тизенгаузен.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти из города людей цыганской национальности в Закарпатье. Мы с ним пообщались на эту тему, а еще узнали о том, какая эпидемиологическая ситуация в городе.

Алексей Лазаренко, вице-президент ОО "Всеукраинская фонд" Защита прав детей "расскажет как работают во время карантина детские интернаты.

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