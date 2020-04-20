Итоги на карантине. День 35

Видео 23:00, 20.04.2020

Пожар на Житомирщине. Поджог? И Кто должен отвечать? Расспросили у Виталий Бунечко, Председателя Житомирской ОГА и пообщались с активисткой Лилией Багирова

Или убережет Бог тех, кто не умеет слышать его? - уголовное производство по фактам нарушений карантина УПЦ (МП) и в Святогорской, и в Почаевской лаврах

Ныне эпидемиологическая ситуация в Украине и стоит ожидать ослабления карантина в ближайшее время.

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