Итоги на карантине. День 35
Пожар на Житомирщине. Поджог? И Кто должен отвечать? Расспросили у Виталий Бунечко, Председателя Житомирской ОГА и пообщались с активисткой Лилией Багирова
Или убережет Бог тех, кто не умеет слышать его? - уголовное производство по фактам нарушений карантина УПЦ (МП) и в Святогорской, и в Почаевской лаврах
Ныне эпидемиологическая ситуация в Украине и стоит ожидать ослабления карантина в ближайшее время.
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