Итоги на карантине. день 30

Видео 22:30, 15.04.2020

Как Финляндия доставлять в свою страну украинских заробитчан

Что ждать Украине в случае продолжения карантина

Цены на продукты и были высокие а во время карантина еще поползли вверх - как # Кабмин планирует регулировать и кто от этого выиграет

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О пожаре в зоне отчуждения

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