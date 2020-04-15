Итоги на карантине. день 30
Как Финляндия доставлять в свою страну украинских заробитчан
Что ждать Украине в случае продолжения карантина
Цены на продукты и были высокие а во время карантина еще поползли вверх - как # Кабмин планирует регулировать и кто от этого выиграет
В Киево-Печерской лавре и Ионинский монастырь обнаружили еще четыре случая # COVID19
Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы
Бывшего премьера Испании поймали за систематическим нарушением условий карантина для занятий спортом
Экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве, о разоблачении агента # ФСБ России в своих рядах и подозрения о коррупции в КГГА
О пожаре в зоне отчуждения