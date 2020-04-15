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15 апреля • обновлено в 22:58
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Итоги на карантине. день 30

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Читать материал на украинском

Как Финляндия доставлять в свою страну украинских заробитчан

Что ждать Украине в случае продолжения карантина

Цены на продукты и были высокие а во время карантина еще поползли вверх - как # Кабмин планирует регулировать и кто от этого выиграет

В Киево-Печерской лавре и Ионинский монастырь обнаружили еще четыре случая # COVID19

Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы

Бывшего премьера Испании поймали за систематическим нарушением условий карантина для занятий спортом

Экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве, о разоблачении агента # ФСБ России в своих рядах и подозрения о коррупции в КГГА

О пожаре в зоне отчуждения

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