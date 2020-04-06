Итоги на карантине. день 21

Поджог Чернобыльского леса - есть опасность повышения радиационной фона?

Подозреваемый в поджоге - 27-летний житель села Раговка. Говорит, забавы в трех местах поджег мусор и траву.

Усиленный карантин.

Что нужно знать гражданам о своих правах и обязанностях.

Печальная статистика - 44 тернопольских медработников заболели коронавирус

Как закончить учебный год

Сергей Бабак, Председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций

Евгений Перелегин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Италии

о работе украинских медиков, которые на днях улетели на помощь своим итальянским коллегам

Как Швеция хранится от коронавируса

Иванна Крут, из Стокгольма

Передается коронавирус животным

Иван Якимчук, врач сети зоологических клиник

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