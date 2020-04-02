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2 апреля • обновлено в 23:38
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Итоги на карантине. день 17

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🔴 Смерти в родильных домах: в Ивано-Франковске массово тестируют на коронавирус

🔴 На Херсонщине от коронавируса умерла врач

🔴 Вспышка COVID-19 на Тернопольщине: в ОГА назвали причину и главную проблему

⚡ Раскол в партии 💚💚 "Слуги народа" 💬 Дмирий Гурин прокомментировал позицию коллег по "пленок Лерос"

💚 сокрушительный удар по малому и среднему бизнесу: экономический кризис в Украине 💬 Borys Kushniruk

😷 Как Стамбул придерживается карантина

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