Итоги на карантине. день 17
🔴 Смерти в родильных домах: в Ивано-Франковске массово тестируют на коронавирус
🔴 На Херсонщине от коронавируса умерла врач
🔴 Вспышка COVID-19 на Тернопольщине: в ОГА назвали причину и главную проблему
⚡ Раскол в партии 💚💚 "Слуги народа" 💬 Дмирий Гурин прокомментировал позицию коллег по "пленок Лерос"
💚 сокрушительный удар по малому и среднему бизнесу: экономический кризис в Украине 💬 Borys Kushniruk
😷 Как Стамбул придерживается карантина
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