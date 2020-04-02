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2 апреля • обновлено в 06:44
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Итоги на карантине. День 16

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👋🏼 Действительно ли прививка # БЦЖ убережет от коронавируса 💬 Алла Волоха, врач-иммунолог

😷 В Грузии ввели сухой закон 💬 Гела Васадзе - о том, как там хранятся от 🦠

🔴 В Украине усилили карантин

✅ На Тернопольщине местные власти запретили собираться в группы более 2 человек 💬 Владимир Труш, Председатель Тернопольской ОГА

✅ О ситуации в Конотопе, Сумской области 💬 Артем Семенихин, мэр

✅ Виталий Свичинский 💬 заместитель Председателя Одесской ОГА, расскажет о карантине в Одесской области.

✅ Карантин в Крыму 💬 Нариман Джелялова, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа

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