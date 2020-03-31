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31 марта • обновлено в 22:45
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Итоги на карантине. день 15

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Верховная Рада открыла РЫНОК ЗЕМЛИ.

ОЛЕГ Нивьевский, ЭКСПЕРТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ расскажет о том, что это значит для рядового украинского, обладателя земельного пая.

Карантин могут ослабить чтобы не допустить экономического коллапса.

Впрочем, как работать дальше и будет экономическая криза- расскажет Юлия Клименко, народный депутат Украины, "Голос".

Наш корреспондент В * Вячеслав Буткалюк совершил рейд по магазинам столицы и узнал что продают в супермаркетах и по каким ценам.

С Георгием туко ЕКСЗАСТУПНИКОМ МИНИСТРА ПО ВОПРОСАМ ТОТ говорим о зсильнення Сергея Сивохо и Максима Ткаченко

Волонтеры снова на передовой. Теперь еще и в борьбе с коронавирусом- расскажет НАТАЛЬЯ ЮСУПОВА

И побываем в Беларуси и пообщаемся с ее жителем АЛЕКСАНДРОМ КОЛTУНОВИМ о том, почему Лукашенко не боится коронавируса и поддерживают его точку зрения другие жители этой страны.

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