Итоги дня. Среда, 20 мая

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Видео 20:00, 20.05.2020

ГОД "ЗЕ". Как оценивает президент первый год своего правления и собирается на второй срок?

КВАДРАТИН МЕТРА после карантина! Ждать снижения цен на рынке недвижимости?

Заграничный отдых. Поедут украинцы на иностранные курорты этого лета - узнаем у министра иностранных дел.

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