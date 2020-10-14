Итоги дня. Спецвыпуск к Дню защитника Украины с Сергеем Кривоносом

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 18:30, 14.10.2020 Обновлено: 19:25, 14.10.2020

Сегодня Украина чтит своих защитников и вспоминает погибших в результате российской агрессии на Донбассе.

Праздновать День защитника Украины на официальном уровне начали с 2014 года. Праздник ввели на фоне вооруженной агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма.

Датой Дня защитника Украины было избрано 14 октября, учитывая исторические традиции чествования украинской армии. В этот день, как известно, празднуется День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы, ведь именно Матерь Божию казаки считали своей небесной заступницей и покровительницей.

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